Okul müdürüne darp girişimi
Sadiye Nuhoğlu İlkokulu Müdürü Zafer Öztürk, iddiaya göre veliyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucunda fiziksel saldırıya uğradı.
Kayseri’de dün gerçekleşen olayda iddiaya göre Sadiye Nuhoğlu İlkokulu Müdürü Zafer Öztürk, veliyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucunda fiziksel saldırıya uğradı. Anlaşmazlığın nedeni henüz belli değilken müdür Öztürk'ün darp edildiği belirtiliyor.
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