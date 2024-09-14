Okul müdürüne darp girişimi

Sadiye Nuhoğlu İlkokulu Müdürü Zafer Öztürk, iddiaya göre veliyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucunda fiziksel saldırıya uğradı.

Okul müdürüne darp girişimi


Kayseri’de dün gerçekleşen olayda iddiaya göre Sadiye Nuhoğlu İlkokulu Müdürü Zafer Öztürk, veliyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucunda fiziksel saldırıya uğradı. Anlaşmazlığın nedeni henüz belli değilken müdür Öztürk'ün darp edildiği belirtiliyor.

Haber Merkezi

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