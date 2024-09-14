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Vatandaş, toplu halde gezen başıboş köpeklerden isyan etti

Kayseri'de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde sokak köpeklerinin toplu halde dolaştığı görüldü. Duruma isyan eden vatandaş tehlike arz eden sokak köpekleri konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaş, toplu halde gezen başıboş köpeklerden isyan etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde sokak köpeklerinin toplu halde dolaştığı görüldü.  O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş yetkililere seslenerek, “Artık sesimizin duyulmasını talep ediyoruz sokağa çıkamaz hale geldik burası Erkiletin Ertuğrul Gazi mahallesi Hakikat caddesi ile Işkın caddesini bağlayan ara yol ve sürekli köpekler toplanıp gruplar halinde birbirlerine saldırıyor. Etrafta bulunan kedi, tilki ne bulduysa parçalıyorlar. Bir vatandaşın veya çocuğun başına gelmeden toplatılmasını yada başka bölgelere transferlerini istiyoruz”dedi.

Haber Merkezi

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