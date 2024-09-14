Vatandaş, toplu halde gezen başıboş köpeklerden isyan etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde sokak köpeklerinin toplu halde dolaştığı görüldü. O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş yetkililere seslenerek, “Artık sesimizin duyulmasını talep ediyoruz sokağa çıkamaz hale geldik burası Erkiletin Ertuğrul Gazi mahallesi Hakikat caddesi ile Işkın caddesini bağlayan ara yol ve sürekli köpekler toplanıp gruplar halinde birbirlerine saldırıyor. Etrafta bulunan kedi, tilki ne bulduysa parçalıyorlar. Bir vatandaşın veya çocuğun başına gelmeden toplatılmasını yada başka bölgelere transferlerini istiyoruz”dedi.