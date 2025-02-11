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Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği yapıldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği yapıldı.

Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği yapıldı

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ve bir gün süren Okul Sporları 3x3 Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği müsabakaları sonucu dereceye giren okullar belli oldu. Maçların ardından Kayseri Fen Lisesi birinci, Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi ikinci, Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi üçüncü ve Sümer Fen Lisesi dördündü oldu. Müsabakaların ardından madalya töreni düzenlendi.

Haber Merkezi

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