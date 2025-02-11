OSB Taksi sanayicilere hizmete başladı

Kayseri OSB’de uzun süredir çalışmaları gerçekleştirilen taksi durağında sona gelindi. Bu kapsamda OSB’de 7/24 taksi hizmeti verilmeye başlandı.

Kayseri OSB’de taksi durağı kurulması konusuna ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bölge genelinde sanayicilerin ve çalışanları ihtiyaç duyduğu taksi hizmetinin kolaylıkla sağlanması için adım attıklarını belirtti. Taksi durağı kurulması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde başvuruların gerçekleştirildiğini ve yapılan kontroller sonrasında gerekli izinlerin alındığını ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilgili belediye bürokratlarına teşekkür ettiklerini kaydetti. Yalçın, “Bu durağın açılmasında ve yer temini noktasında yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da ihtiyaç olması durumunda yeni katkılar vermeye gayret edeceğiz. Bölgemizdeki önemli bir açığı kapatacak olan Organize Taksi durağının sanayicilerimiz ve bölge çalışanlarımız başta olmak üzere şehrimize hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Yalçın’a misafirperverlikleri ve ilgilerinden dolayı teşekkür eden Organize Taksi durağı sahiplerinden Sedat Solmaz, 7/24 Kayseri OSB sanayicisine hizmet sunmaya gayret göstereceklerini ifade etti.

Taksi durağı OSB 9. Cadde Tramvay son durağında yer alıyor.