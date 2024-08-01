Olimpiyatlar öncesi Kabakcı'ya ziyaret

Görme Engelliler B1 Futbol Mili Takımı'nda yer alan Kayserili antrenör ve sporcular Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları öncesinde Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali EhsanKabakcı'yı ziyaret etti.

Olimpiyatlar öncesi Kabakcı'ya ziyaret
Kayseri GündemEditör

Görme Engelliler B1 Futbol Mili Takımı’nda yer alan Kayserili antrenör ve sporcular; Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları öncesinde Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali EhsanKabakcı’yı ziyaret etti.

Görme Engelliler B1 Futbol Mili Takım Başantrenörü Niyazi Metin, Antrenör Mehmet Mustafa Erdoğan, Fizyoterapist Ahmet Kaan Çakır, Sporcu Emre Aslan ve Görme Engelliler Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Ümmet Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali İhsan Kabakcı; "1-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Paris’te oynanacak B1 Futbol, Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda milli takımımıza ve Kayserili sporcularımız Emre Aslan ve Kerem Yıldırır’a başarılar diliyorum” dedi.

Olimpiyatlar öncesi Kabakcı'ya ziyaret
İHA
Kayseri Gündem

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