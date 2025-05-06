Metin Ailesinin Mutlu Günü: Batuhan Metin'e Ankara'da Nişan Töreni

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in oğlu Batuhan ve Suhan çifti nişanlandı. Nişan merasimi ise Ankara’da gerçekleştirildi. Nişan merasiminde çiftin yüzüğünü MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy takarken, programa MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Bilal Aydın, MHP MYK Üyesi Zafer Gülseven, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MHP Kayseri İl Başkan Yardımcıları Aytaç Gezici ve Çetin Başpınar, MHP Kayseri İl Sekreteri Kürşat Açıkgöz, Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak çok sayıda davetli katıldı. Başkan Metin, bu anlamlı günde yalnız bırakmadıkları için protokol üyelerine teşekkür ederek, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, çifte mutluluklar dileyerek katılımları için davetlilere teşekkür etti.