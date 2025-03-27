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Ölümle sonuçlanan gençlerin kavgası duruşmasına devam edildi

İldem'de parkta Ş.S.'nin (17) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi ile ilgili açılan davada sanıklar S.A. ve H.K.nin yargılanmasına devam edildi.

Ölümle sonuçlanan gençlerin kavgası duruşmasına devam edildi

Olay, 6 Mart 2024 saat 18.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi.  İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ş.S. ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.A.’nın yanında getirdiği tüfekle ateş etmesi sonucu Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili S.A. ile aynı araçta gelen H.K. (20) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Sanıklar hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. 

SANIK S.A.: ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU
Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar S.A., H.K. ile Ş.S.’nin müşteki olan annesi, kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini kaydederken 
Sanıklardan S.A., “Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım. İkimizde gençtik” diye belirtti. Diğer sanık H.K. ise “diyeceğim yok” dedi. H.K.’nin avukatının keşif talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

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