Ömer Demir, Şarkışla’da Çiftçilerle Bir Araya Gelerek Güçlü Gelecek İçin Birlik vurgusu yaptı

Her birinin ortak amacı üretmek, kazanmak ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek olan çiftçilerin yanında olduğunu ifade eden Demir, “Bu memleketin bereketi toprağında, gücü çiftçisinde,” dedi.

Ömer Demir, seçimden seçime değil, yılmadan, yorulmadan her zaman çiftçilerimizin yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, “Sizlerle birlikte yürümeye, omuz omuza çalışmaya her zaman hazırız,” ifadesini kullandı. Çiftçilerin güvenle bakabileceği bir gelecek için onların yanında olma sözü verdi.

Demir, “Sizler de hazır mısınız?” diyerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.