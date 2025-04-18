Önce balkondan ateş etti sonra sonra kendini eve kilitledi 3 saat sonra ikna edildi
Altınoluk Mahallesi'nde önce balkondan havaya ateş eden N.D.(55) daha sonra kendini eve kilitledi. Şahıs 3 saat süren ikna çabalarının ardından ikna edildi.
Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’inde meydana gelen olayda iddiaya göre Meriç Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1’inci katında ikamet eden şahıs havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayı N.D.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri şahsın evine gitti. Şüpheli şahıs kapıyı açmadı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Olayın şüphelisi N.D. 3 saat süren ikna çabalarının ardından polis ekiplerine teslim oldu.