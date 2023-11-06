Önceki Dönem Milletvekili Tamer'in acı günü
AK Parti 24, 26 ve 27'nci Dönem Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in babası Namık Kaya Tamer vefat etti.
- 06.11.2023 10:17
- Güncelleme: 06.11.2023 10:17
Adalet ve Kalkınma Partisi 24, 26 ve 27’nci Dönem Kayseri Milletvekili, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi İsmail Tamer’in babası Namık Kaya Tamer vefat etti.
Kaya Tamer’in cenazesi, 7 Kasım salı günü öğle namazına müteakip Şarkışla Maksutlu Köyü’nden defnedilecek.
1ha
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