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Örnek Davranış: Elbaşı Mahallesi'nde cenaze yemeği kaldırıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde alınan kararla cenaze yemeği kaldırıldı.

Örnek Davranış: Elbaşı Mahallesi'nde cenaze yemeği kaldırıldı

Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde Cami ve Kur'an kursu derneği ve muhtar kararı ile alınan kararla birlikte cenaze yemeği kaldırıldı. Konuyla ilgili mahalleye bağlı bir camide bilgilendirme pankartı asıldı. Pankartta, "Taziye yemeği peygamberimiz (S.A.V) sünnetine aykırdır. Bundan dolayı taziye evlerimizde taziye yemeği kaldırılmıştır. Halkımıza saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

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