Sürücü kursu ve sınav ücretlerinde yeni tarife: 2025’te ehliyet almak zorlaşıyor

2025 yılında ehliyet almak zorlaşırken, sürücü kursu ve sınav ücretleri 2024 yılına göre artış gösterdi. Kurs sahipleri, kira, personel giderleri ve araç bakım gibi ek maliyetleri dikkate alarak, kendi kâr paylarını da ekleyip fiyatlarını belirliyor. Bu sebeple, her sürücü kursunun sunduğu ücret farklılık gösterebiliyor.

2025’de ehliyet almanın maliyetlerinden bahseden sürücü kursu işletmecisi Münir Borazan; “Valilik taban fiyatı var burda valilik taban fiyat komisyonu toplanır, komisyon bir karar alır. Geçen sene 10 bin 80 lira olan B sınıfı kurs ücretimizin bu seneki taban fiyatı 15 bin 500 lira. Biz de bunun üzerine kârımızı koyarak satışımızı yapıyoruz. 15 bin 500 liranın altında kurs ücreti talep edemiyoruz ve ilan ettiğimiz ücretin üzerinde de talep edemiyoruz. Ben 30 bin lira ilan ettim ama 15 bin 500 taban fiyatımız, vatandaşlarımıza B sınıfı sadece kurs ücreti olarak vatandaşlara 20 bin gibi bir rakam söylüyoruz. Aynı zamanda 7 bin 236 lira civarında sürücü belgesi çıkartma ücreti var. Bunun bin lira yazılı sınav harcı var, bin 350 lira direksiyon sınav harcı var. Yani yaklaşık şu anda yine 30 bin lirayı buluyor veya az bir şekilde geçiyor fiyatlarımız. Valiliğin vermiş olduğu taban fiyat bize yeterli değil ancak tabii ki şu avantajımız var valilik diyor ki: ‘Ben size taban fiyat, yani sizin maliyetinizi belirliyorum. Siz üzerinize kârınızı koyun, ona göre ilan edin’ biz de üzerimize düşen kâr neyse, maliyet hesapladık. Araç yakıt giderlerini, vergi, stopaj, personel gideri, sanayi gideri, araç yıpranma paylarını hesaplayarak buna göre fiyatlarımızı ilan ettik. 2025’de ehliyet ücret ilanı normal, ne fazla ne az. Yani yukarıda bir limit yok, maliyete göre kârımızı koyuyoruz. Mesela benim buranın aylık kira gideri yüksek, diğerininki düşük. Kurumların personel giderleri belki azdır, benimki çoktur. Herkes buna göre kârını koyarak sürücü belgesi ücretini ilan etmiş durumda” şeklinde konuştu.

‘SÜRÜCÜ ADAYLARI KURSA MÜRACAT EDERKEN, FİYAT PAZARLIĞI DEĞİL EĞİTİM PAZARLIĞI YAPSINLAR’

Öte yandan düşük ücretli kursların sınav başarısızlıklarına ve ek maliyete yol açabileceğini belirten Borazan; “Şu anda sürücü adaylarımız bir sınava girdi ve kaldı. Kaldıktan sonra ücret bin 350 lira dört sefer hakkı var. Yani sürücü adayları sürücü kurslarına müracaat ederken fiyat pazarlığı yapmasınlar. Mümkün olduğu kadar eğitim pazarlığı yapsınlar. Kaç saat, kaç seans, nasıl bir eğitim veriliyor? Hangi araçlarla eğitim veriliyor? Güzergâhımız nasıl? Kaç saatte sürücü belgesine sahip olabilirim? gibi ifadeler kullanarak buna göre ücret ödesinler, sürücü adayı kaliteli bir eğitim almadığı zaman biraz evvel ifade ettiğim gibi direksiyon sınavından kalma durumunda üç hakkında bin 350 lira, dördüncü hakkında 4 bin lira olarak ödemek zorunda kalacaklar” diye konuştu.