Örnek muhtar, kardan kapanan yolları kendi imkanlarıyla temizledi

Kar yağışının etkili olduğu Tomarza-Arslantaş Mahallesi'nde Muhtar Hamdi Davarcı, mahallenin tüm ara yollarını kendi imkanlarıyla açtı.

Örnek muhtar, kardan kapanan yolları kendi imkanlarıyla temizledi
Kayseri GündemEditör

Kar yağışının etkili olduğu Tomarza-Arslantaş Mahallesi’nde Muhtar Hamdi Davarcı, mahallenin tüm ara yollarını kendi imkanlarıyla açtı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle ana yollar karayolları ekipleri tarafından açılırken Arslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı da kendi traktörü ile sabahın erken saatlerinde mahallesinin tüm ara yollarını açtı. Muhtarı Davarcı; "Benim işim hizmet etmektir. Benim için en önemlisi mahalle sakinlerimize en kaliteli hizmeti en kısa zamanda yapmaktır. İşimi severek, aşkla yapıyorum. Her gün kar yağsın, her gün yolları hiç bıkmadan açarım. Bu vesileyle köyümüzün ana yolunu açan karayolları ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

Örnek muhtar, kardan kapanan yolları kendi imkanlarıyla temizledi
Örnek muhtar, kardan kapanan yolları kendi imkanlarıyla temizledi
İHA
Kayseri Gündem

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