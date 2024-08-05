'Orta Doğu'daki gelişmeler ONS'u yukarı yönlü tetikleyecek'

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta başındaki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Sarraf İhsan Gülderdi; İsrail’in Orta Doğu’daki saldırıları ve 3’üncü dünya savaşı söylentilerinin ONS fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebileceğini ifade ederek, “Hafta başı itibariyle özellikle Orta Doğu’daki gelişmeleri takip ettiğimiz de ONS’u yukarı yönlü tetikleyecek haberler söz konusu özellikle geçen hafta İsrail’in bir günde 5 ülkeye saldırması ONS fiyatlarını yukarı yönde etkiledi, acaba 3’üncü dünya savaşı mı çıkıyor endişelerini de beraberinde getirdi. Üçüncü dünya savaşı söylentileri giderek artıyor. Bu söylentiler devam ettiği sürece altının ONS fiyatında yukarı yönlü hareketlere neden olacak. Buda altının kısa zamanda yeni rekorlar kıracağı haberlerini de beraberinde getiriyor. Dolar 33 seviyesinde kendini sabitlemiş gibi 4-5 aydır bu seviyelerde devam ediyor. Bununda özellikle faiz oranlarının ilerleyen aylarda düşme beklentisiyle beraberinde hem ONS kaynaklı hem dolar kaynaklı yatırım tavsiyesi olmadan altının yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyoruz. Bunlar yatırım tavsiyesi değil ama bir esnaf gözüyle olabilecekleri söylüyorum. Yatırımcıların döviz yerine altına yatırım yapmaları, bozduracakların da belli bir süre belli bir süre altını bekletmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

‘GURBETÇİLER HAYAT PAHALILIĞINDAN ŞİKAYETÇİ’

Gurbetçilerin hayat pahalılığı ve enflasyondan şikayetçi olduklarını söyleyen Sarraf Gülderdi, “Bilindiği üzere gurbetçi vatandaşlarımız ülkemize gelmiş bulunmakta. Geçen hafta ciddi bir şekilde kalabalığın olduğunu her yerde gördük. Bunun piyasaya etkisine bakacak olursak, geçen seneleri aratan bir durumdayız. Özellikle onların da söylediği, geçen sene 5 bin Euro’yla yaptığımız işleri, bu geldiğimizde 7-8 bin Euro’yla yapamıyoruz. Pahalılıktan şikayetçiler. Döviz olarak enflasyonist bir ortamdan geliyorlar ve daha büyük bir enflasyonun olduğu bir ülkede kendilerince burada da pahalı olduğunu söylüyorlar. Örnek veriyorum çarşı da 100 Euro’ya ailecek yediği bir yemeği, şimdi 150 Euro’ya yiyorlar. Onlar da kendilerince haklılar. Piyasaya etkisinin biraz daha az olduğunu görüyoruz. Buna da biraz hayat pahalılığının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

DOLAR: 33,20 TL

EURO: 36,20 TL

ÇEYREK ALTIN: 4400 TL

22 AYAR ALTIN:2540 TL

HAS ALTIN: 2640 TL

ONS: 2430 USD