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Eğribucak yangını Hacılar sınırlarına da sıçradı

Kayseri'de sabah saatlerinde otluk alanda çıkan yangın evlere sirayet etmeden kontrol altına alınırken alevler Hacılar ilçesi sınırlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ise sürüyor.

Eğribucak yangını Hacılar sınırlarına da sıçradı

Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesi Hasan Dağ mevkiinde sabah saatlerinde otluk alanda çıkan yangın evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı. Alevler Hacılar ilçesi sınırlarına da sıçrarken itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA’nın da müdahalesi sürüyor. Olay yerinde sağlık, polis ekipleri de hazır bulunurken yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

1ha

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