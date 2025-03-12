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Orta Kızılırmak Havzası Kırsal Kalkınma Projesi için 60 milyon Euro hibe edildi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında talep edilen 'Orta Kızılırmak Havzası Kırsal Kalkınma Projesi' için 60 milyon Euro hibe tahsis edildi.

Orta Kızılırmak Havzası Kırsal Kalkınma Projesi için 60 milyon Euro hibe edildi

MÜJDELİ HABERİ BAŞKAN OKANDAN DUYURDU

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında talep edilen "Orta Kızılırmak Havzası Kırsal Kalkınma Projesi" için 60 milyon Euro hibe tahsis edildi. Kalkınma fonu hakkında hayırlı olsun temennilerinde bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; “Uzun süredir beklediğimiz, özellikle tarımla uğraşan çiftçilerimiz, gıda ile uğraşan, hayvancılık ile uğraşan kardeşlerimizi yakından ilgilendiren ve Türkiye’ye de ciddi katkılar sağlayacak IFAD adı altında bahsedilen Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu olarak bahsi geçen 60 milyon euroluk bir yatırım bütçesinde orta Anadolu kalkınma havzası bölgesine Kayseri de dahil edildi. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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