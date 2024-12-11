Ortaokul öğrencileri bilek güreşi müsabakalarına hazırlanıyor

Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu'nda 14 senedir görev yapan rehber öğretmen Aslan Ulusoy, öğrencilerden oluşan bilek güreşi takımını çalıştırıyor. İnternetten aldıkları ölçülerle ve kendi imkanlarıyla yaptırdıkları spor araç gereçleriyle çalışan öğrenciler müsabakalara, küçükler ve yıldızlar yaş kategorisinde çıkıyor.

REHBER ÖĞRETMENİ ASLAN ULUSOY: BEN BU İŞİ GÖNÜLLÜ YAPIYORUM

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Rehber öğretmen Aslan Ulusoy, "En önemli amacım gençlere sporu sevdirmek. Sporun iyileştirici gücünü onlara fark ettirmek. Çocukların spor, sanat, sosyo-kültürel faaliyette bulunmaları için çalışıyoruz. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in spora verdiği destek ortada. ERVA Spor Okulları gibi büyük bir projenin altına imza attı. Kendisinin desteğini bekliyoruz. Okul olarak biz bu sporda bir numara olmak istiyoruz. Gençlerimiz yetişiyor. Onların gözünde o başarı getirmiş olduğu mutluluğu görmek bana yetiyor. Ben bu işi gönüllü olarak yapıyorum. Beden eğitimi öğretmenlerimizin her branşa yetişmesi mümkün değil. Çağın hastalığı, teknoloji bağımlılığı. Sporla uğraşan öğrencilerimiz bir nebze de olsa teknoloji bağımlılığından uzak kalsa kar. Çocuklar spor alanında yeterli, yeter ki keşfedilsinler. Veliler çocuklarının sporla ilgilenmesi nedeniyle konsantrasyon eksikliği yaşamasından korkuyor. Spor disiplin getirir. Spor aslında ders de çalıştırır. Konsantrasyonunu arttırır. Spora karşı bir ön yargı var, Bu ön yargının yıkılması gerekiyor" İfadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİMİN SPORLA İLGİLENMESİ BANA YETİYOR”

Aslan Ulusoy, “Öğrencilerim başarılı olsun olmasın bu sporla uğraşmaları bana yetiyor. Onların önce il düzeyinde daha sonra da ulusal ve uluslarası alanlarda başarılı olmalarını istiyorum. Bu sporda ileride ülkemizi temsil ederlerse gurru duyarız. Ay yıldızı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmaları bizim için en büyük ödül olur. Geçmiş yıllarda takım olarak Türkiye Şampiyonluğu, ferdi olarak ise Türkiye derecelerimiz var. Küçükler kategorisinde gruplara gidilmiyor ama yıldızlar kategorisinde Kayseri’de birinci olan takım gruplara oradan da Gümüşhane’de yapılacak olan Türkiye Finalleri’ne gidecek. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başarılı olmalarını her zaman istiyoruz ve bu başarıyı da Kayseri'ye daha fazlasıyla getirmeye devam edeceğiz. Çocukların başarılı olacağına inanıyorum ama başarısız da olsalar onları çok seviyorum. Onlarla burada olmak, beraber çalışmak, onların mutluluğunu görmek beni de mutlu ediyor, duygulandırıyor" dedi.

“EN BÜYÜK HEDEFİM ONLARIN TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMESİ”

Ulusoy açıklamasının son kısmında, “Çocukların imkanının daha iyi olmasını isterdim ama buna da şükür. Elimizde olan imkanlar bunlar biz de bunlarla çalışıyoruz. En büyük hedefim onların Türkiye’yi temsil etmesi. İl bazında ya da Türkiye Şampiyonası’nda derece elde etmeleri bile başarı ama ülkemizi temsil etmeleri onur verici olur” diye konuştu.