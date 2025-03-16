Dünyada Tek: Kalemkırdı Mescidi, Yürüyen Tarihi Miras!

Taşınan bu mescid 1797 yılında inşa edilmiştir. Yaptıranı ve mimarı bilinmemektedir. Yapının ilk özgün halinin inşasında beden duvarlarında kaba yonu ve moloz taş, taç kapı ve mihrabında kesme taş, üst örtüsünün tamamında ve taşıyıcı direklerde ise ahşap kullanılmıştır. Harim kısmı ve son cemaat kısmı sonradan betonarme yapıya dönüştürülmüş olmakla birlikte şimdiki yerinde eski tarzında inşa edilmiştir.

Üç ahşap sütun üzerinde taşınan tavan ahşaplarla kaplı son cemaat mahallinden girilen cami, 100 metre kare civarında küçük bir mescid. Giriş kapısının tam karşısında oyma nişli taş bir mihrap bulunuyor.

Kalemkırdı Mescidi’nin Kuzeyindeki açık namaz kılınan alan, Kelemkırdı Namazgahı olarak 2011 yılında yeniden düzenlendi. Seyyid Burhanettin türbesinin etrafıyla beraber düzenlenen bu alanda aynı zamanda binden fazla insan Ramazan akşamlarında iftar edebiliyor.

Yaz akşamlarının teravihlerinde bu caminin kuzeyinde bulunan üstü açık olan namazgahın solu perdeyle bölünerek hanımlar için ayrılıyor ve zemin plastik hasır halılarla geçici olarak her gün döşenip toplanıyordu. Açık alanın kıblegahına taştan oyma bir mihrap yapılmış.

Aynı zamanda Kayseri şehidliğine defnedilecek şehid cenaze namazları da bu mescide kılınıyor. Çok sayıda insanın namaz kılabileceği bu alan otopark bakımından da elverişli olduğu için burası uygun bir tercih olmuş.

Etrafı çok miktarda ağaçla çevrili ve yeşil alan bakımından elverişli olan bu mekan, hem türbeye yakınlığı, hem de yaz sıcağında serinletici açık alanıyla bir çok insan tarafından tercih ediliyor.

Yaz Ramazanlarının yaşandığı on- on beş yıllık süreçte açık alan teravih mekanı olarak kullanılan Kalemkırdı Namazgahında, şu nda teravihle Kalemkırdı mescidnin iç hariminde kılınıyor.