Osman Zeki Yücesan Ortaokulu yarı finallere yükseldi

Okul Sporları Yıldız Erkekler kategorisinde Kayseri Şampiyonu olarak gruplara giden Osman Zeki Yücesan Ortaokulu grupları da geçerek yarı finallere gitmeye hak kazandı.

Osman Zeki Yücesan Ortaokulu yarı finallere yükseldi

Osman Zeki Yücesan Ortaokulu Yıldız Erkekler kategorisinde Kayseri Şampiyonu oldu. Gruplara girmeye hak kazanan Osman Zeki Yücesan Ortaokulu, Kırşehir’da yapılan grup müsabakalarında Özel Kırşehir Ortaokulu’nu 4-0, İstanbul Cengizhan Ortaokulu’nu 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu skorlarla gruptan çıkmaya hak kazanan Kayseri takımı 5-8 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Haber Merkezi

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