Osmanlı Belgelerinde Palas Tarihi sergileniyor

KAYMEK, Cumhurbaşkanlığı Arşivler Genel Müdürlüğü'nden alınan 70 taranmış belge ve Palaslı vatandaşlardan temin edilen 18 orijinal tarihi vesika ile zenginleştirilmiş bir koleksiyon sunuyor. Belgeler, Osmanlı Dönemi’nin toplumsal ve hukuki yapısını aydınlatırken, Palas’ın tarihine dair eşsiz bilgiler sunuyor. Sergide, halkın devlete karşı dile getirdiği şikâyetler, kadıların verdiği adalet kararları, toprak anlaşmazlıkları, vergi kayıtları ve aile içi miras tartışmalarına dair hukuki belgeler yer alıyor.

Kültürel ve Tarihi Anlamda Eşsiz Bir Deneyim

Sergi, ziyaretçilere Osmanlı İmparatorluğu’nun idari ve toplumsal düzenine dair derinlemesine bir bakış açısı sunuyor. Kayseri’nin tarihine ışık tutmanın yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’nun idari ve sosyal yapısını anlamak isteyenler için de benzersiz bir deneyim vadediyor. Palas Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan sergi, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak, ziyaretçilere Osmanlı toplumunun hukuki ve kültürel yapısını daha iyi anlamalarını sağlıyor.