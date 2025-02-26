Osmanlı Belgelerinde Palas Tarihi sergileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve eğitim alanındaki lider kuruluşu KAYMEK, Sarıoğlan ilçesindeki Palas Sosyal Yaşam Merkezi'nde açtığı sergiyle Osmanlı Dönemi'ne ait 90 değerli belgeyi sergiliyor. Bu belgeler, Palas'ın tarihine ışık tutarken, bölgenin sosyal, kültürel ve hukuki yapısını da derinlemesine yansıtıyor.

Osmanlı Belgelerinde Palas Tarihi sergileniyor

KAYMEK, Cumhurbaşkanlığı Arşivler Genel Müdürlüğü'nden alınan 70 taranmış belge ve Palaslı vatandaşlardan temin edilen 18 orijinal tarihi vesika ile zenginleştirilmiş bir koleksiyon sunuyor. Belgeler, Osmanlı Dönemi’nin toplumsal ve hukuki yapısını aydınlatırken, Palas’ın tarihine dair eşsiz bilgiler sunuyor. Sergide, halkın devlete karşı dile getirdiği şikâyetler, kadıların verdiği adalet kararları, toprak anlaşmazlıkları, vergi kayıtları ve aile içi miras tartışmalarına dair hukuki belgeler yer alıyor.

Kültürel ve Tarihi Anlamda Eşsiz Bir Deneyim

Sergi, ziyaretçilere Osmanlı İmparatorluğu’nun idari ve toplumsal düzenine dair derinlemesine bir bakış açısı sunuyor. Kayseri’nin tarihine ışık tutmanın yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’nun idari ve sosyal yapısını anlamak isteyenler için de benzersiz bir deneyim vadediyor. Palas Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan sergi, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak, ziyaretçilere Osmanlı toplumunun hukuki ve kültürel yapısını daha iyi anlamalarını sağlıyor.

Haber Merkezi

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