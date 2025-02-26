Ekonomist Uzunoğlu, “Altında yükseliş mart başında devam edecek” 

Ekonomist Ömer Uzunoğlu altın piyasasını değerlendirdi. Uzunoğlu, altının ONS’unun yıl sonu 3 bin 500 lira olacağını öngördüğünü söyleyerek, “Altın büyük ihtimalle kısa süre sonra yönünü yukarıya çevirecek. Altının ONS’unu yıl sonu 3 bin 500 olarak görüyorum. Türkiye’de dolar 45 lira olursa altının gramı 46 lira olacaktır. Döviz üzerindeki baskı belli bir süre daha devam edecek belki ondan sonra yavaş yavaş ya bir patlama yaşayacağız veya hükümet ucunu bırakacak aksi halde bu baskıya dayanabilme şansı yok. Siyasi erkin en büyük yanılgısı özellikle döviz fiyatlarını sabit tutarak bir diğer açıdan bankalarda kullanılan kredilerin limitlerini, oranlarını yüksek tutarak enflasyonu düşürmeye çalışmaktır. Ben bu çabanın son derece yanlış olduğunun farkındayım ve bilincindeyim. Bu uygulamayı devam ettirmek gerek halkımız gerek ülkemize zararlar verecektir. Yatırımcıların özellikle döviz konusunda ilk 6 ayda şu an içinde bulunduğumuz günden daha büyük bir artış beklememelerini, altın konusunda da büyük ihtimal bu ayın sonundan itibaren mart başı ile beraber yeniden yukarı doğru trendin devam edeceğini biliyorum. Bu rakamlarla altın alınır mı diye sorarlarsa; kesinlikle hala altın alınabilir. Çünkü son 4 yıldan beri dünyadaki merkez bankaları altın stoğu yapıyorlar. ONS olarak dünyada büyük ihtimal altının yıl sonu hedefi olarak 3 bin 200 ile 3 bin 500 dolar civarına geleceği belirtiliyor” diye konuştu.

