Osmanlı Kültür Sokağı'na büyük ilgi

Osmanlı Kültür Sokağı günün her saatinde ilgi odağı oluyor. Talas Belediyesi tarafından kültür sanat dünyasına kazandırılan Su Medeniyetleri Galerisi, Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ve Klasik Sanatlar Akademisi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sık sık sokağa giderek hem tesisleri geziyor hem de ziyaretçilerle sohbet ediyor.

Osmanlı Kültür Sokağı'na büyük ilgi

Açıldığı günden bu yana 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi bugünlerde 18 Mart Çanakkale Zaferi için hazırlanıyor. Öğrencilerin gruplar halinde gezdiği müze, ramazan ayı boyunca gece saat 23.00'e kadar ziyaretçi kabul ediyor.

Suyun hayatımızdaki önemine ve kullanım araçlarına dair yüzlerce objenin yer aldığı Su Medeniyetleri Galerisi de ilgi gören bir diğer ziyaretçi noktası oluyor. Talas’ın kaya oyma yapı örneklerinden 1500 yıllık sarnıcın otantik havasında sergiyi gezenler başka dünyalara yelken açıyor.

KLASİK SANATLAR AKADEMİSİ GELİYOR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kültür sanat dünyasına kazandırmak üzere olduğu bir diğer önemli merkez ise Klasik Sanatlar Akademisi olacak. 

Başta kağıt atölyesi olmak üzere ebru, tezhip, katı ve resim atölyelerinin yer alacağı Klasik Sanatlar Akademisi de Osmanlı Kültür Sokağı’nın en değerli parçalarından birisi haline gelecek.

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle hizmeti girmesi planlanan merkezi gezen Başkan Yalçın da yapılan çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgiler aldı.

 

Haber Merkezi

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