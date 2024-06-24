Otizmli Çocukların İyileşmesi İçin Umut Verici Yöntem

Fonksiyonel yaklaşıma göre Otizm İyileştirilebilir

Otizmin bir çeşit bağırsak enflamasyonundan (iltihap) kaynaklandığını savunan Özel eğitim Öğretmeni Emre Serge Özdemir, otizmin öğrenme problemi olmadığını belirterek, barsak temizliği, etkileşim ve hareketle otizmin iyileşebildiğini savunuyor. Otizm konusunda 3 kitabı bulunan Özdemir, İzmir ve İstanbul’daki kliniklerinde kendi bakış açısına yönelik yaklaşımıyla birçok otizmli çocuğun durumunun iyileşmesine katkı sağlıyor.

Otizm, toplumda gittikçe yaygınlaşan ve aileleri çaresiz bırakan bir hastalık. Çocuklarda görülen bu hastalık onların normal gelişimini ve eğitimini zorlaştırıyor, bakıma muhtaç hale gelelerine neden oluyor.

Aileler çocuklarının iyileşmesi için her türlü imkanı seferber ederken, aşılar ve özel eğitim kurumlarındaki eğitimlerle çocukların durumunda iyileşme sağlanmaya çalışılıyor.

Otizm iyileştirilebilir

Günümüz tıbbın klasik bakış açısı ne kadar Otizm ömür boyu sürer dese de fonksiyonel yaklaşım otizmin iyileşebilir olduğunu savunuyor.

Uzun yıllardır otizmli çocuklarla çalışan ve bu konuda yazdığı “Otizmde Doğru Adımlar”, “Gelişimsel Problemlere Nöropratik Öneriler” ve “İyileşme” isimli kitapları ile otizme karşı farklı fonksiyonel bir bakış açısı sergileyen Anadolu Üniversitesi özel Eğitim bölümü mezunu Emre Serge Özdemir, İzmir ve istanbul’daki kliniklerinde yaptığı çalışmalarla otizmli çocuklar ve aileleri için umut vaat ediyor.

Otizm bağırsak iltihabından kaynaklanıyor

Otizmin bir bağırsak enflamasyonundan (iltihap) kaynaklandığını savunan ve dünyada da kabul gören fonksiyonel bakış açısını savunan Emre Serge Özdemir, bağırsak temizliği için uygun bitkisel tedavi, ardından etkileşim kurma, oyun oynamak ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik özel eğitim uygulamaları ile otizmli çocukların durumunda iyileşme görüldüğünü, bazılarının tamamen iyileştiğini ifade etti.

Emre Serge Özdemir şunları söyledi:

“Otizmin çaresi bağırsak geçirgenliğini azaltmak ve ağır metal temizliğinden geçmektedir. Kendi etrafında dönen, kabızlığı olan, kulak kapatan, uykusuz, huzursuz çocukların öncelikle ihtiyacı olan şey bağırsak temizliğidir. Bağırsak temizliği dikkat, algı ve konuşma becerileri için yurt dışından gelen özel bitkiseller kullanılmaktadır.

Bağırsak temizliği olmadan yapılan masa başındaki özel eğitim uygulamaları ne yazık ki sadece zaman kaybıdır.

Otizm bir öğrenme problemi değildir

Otizm bir öğrenme problemi değildir. Otizmde temel problemlerden biri etkileşimdir. Otizmli çocuklar yaşıtlarıyla ilişki kurmakta güçlük yaşarlar. Bu nedenle bağırsak temizliğinden sonra yapılacak özel eğitim uygulamaları renkler, şekiller, vb öğrenmeler üzerine değil etkileşim kurma, oyun oynamak, iletişim becerileri üzerine olmalıdır.

Etkileşim, hareket ve beyin bağırsak bağlantısı Otizm şifrelerini çözecek anahtarlardır.”

Emre Serge Özdemir, İzmir ve İstanbul’daki kliniklerinde otizmli çocuklara yönelik çalışmaları konusunda da şu bilgileri verdi:

Her çocuğun durumuna özel program uygulanıyor

“İki çeşit değerlendirme modelimiz var. Birincisi İzmir ve İstanbul’da ki kliniklerimizde çocuğu klinik ortamda doğal olarak gözlemleyip ebeveyne çocuğun gelişimsel düzeyini belirlemeye yönelik sorular soruyoruz. Bu gözlem ve sorular neticesinde çocuğa özel bir program oluşturuyoruz.

Program içerisinde bitkiseller, bu bitkisellerin kullanımı, hareket ve etkileşim becerileri, diyet, masaj vb bulunuyor. Bu verdiğimiz programı whatsApp üzerinden ebeveynin soracağı soru, göndereceği videolar sesli mesajlar aracılığıyla takip ediyoruz.

Kliniğe gelemeyenler için ise online değerlendirme yapıyoruz whatsApp görüntülü olarak. Bu program 3 aylık bir süreyi kapsıyor ve 3 ayın sonunda çocuğun gelişimsel düzeyine göre başka bir program oluşturuyoruz.

Emre Serge Özdemir kimdir?

Emre Serge Özdemir Anadolu Üniversitesi özel eğitim bölümü mezunudur. İlerleyen yıllarda D.I.R Floortime, Duyu Bütünleme, Anat Baniel Metod ve Nöroplastisite üzerine eğitim almıştır. Halen İzmir ve İstanbul’daki kliniklerinde öğrenci değerlendirmelerine devam etmektedir.

Emre Serge Özdemir “Otizmde Doğru Adımlar”, “Gelişimsel Problemlere Nöropratik Öneriler” ve “İyileşme” kitaplarında bu üç önemli faktörü ayrıntılarıyla anlatmış ve neler yapılması gerektiğine değinmiştir.

Günümüz tıbbın klasik bakış açısı ne kadar Otizm ömür boyu sürer dese de fonksiyonel yaklaşım otizmin iyileşebilir olduğunu bilmektedir. Emre Serge Özdemir instagram sayfası otizmgelisim de yaptığı çalışmaları ve ebeveynlerin olumlu geri dönüşlerini paylaşmaktadır.