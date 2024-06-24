10. kattaki çatı tamiri yürekleri ağza getirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 10 katlı binada çatı tamiri yapan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Canlarını hiçe sayan işçileri gören vatandaşların yüreği ağzına geldi.

10. kattaki çatı tamiri yürekleri ağza getirdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 10 katlı binada çatı tamiri yapan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Canlarını hiçe sayan işçileri gören vatandaşların yüreği ağzına geldi.

İlçeye bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini hiçe sayan işçilerin rahatlığı da görenlere pes dedirtti. Çatı tamiri sırasında çatının ucuna kadar rahat bir şekilde gelen işçiler düşmekle burun buruna gelirken, olayı gören vatandaşların yüreği ağzına geldi.

İşçilerin 10’uncu katta değil de yerde çalışıyormuş gibi davranmaları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

10. kattaki çatı tamiri yürekleri ağza getirdi
10. kattaki çatı tamiri yürekleri ağza getirdi
10. kattaki çatı tamiri yürekleri ağza getirdi
10. kattaki çatı tamiri yürekleri ağza getirdi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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