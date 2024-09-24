Oto faresi 60 saatlik kamera kaydıyla yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otomobilden hırsızlık yapan şahıs, 60 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda yakalandı.

Oto faresi 60 saatlik kamera kaydıyla yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otomobilden hırsızlık yapan şahıs, 60 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otodan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin hırsızlık olayına yönelik yaptığı 60 saatlik kamera kaydı inceleme çalışmaları sonucunda şüphelinin B.A. (32) olduğu tespit edildi.

Çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edilirken, B.A. da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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