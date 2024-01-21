Oto lastik dükkanında yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto lastik dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Oto lastik dükkanında yangın
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir oto lastik dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oto lastik dükkanında yangın
Oto lastik dükkanında yangın
Oto lastik dükkanında yangın
Oto lastik dükkanında yangın
İHA
Kayseri Gündem

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