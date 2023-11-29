Otobüs şoförünün yaptığı hareket takdir topladı

2018 yılında kolu kırılan çocuğu hastaneye götürerek ’insanlık ölmemiş’ dedirten halk otobüsü şoförü, bu kez de kaza yapan motosikletli kurye için seferber oldu. Yardımsever şoförün yaptığı hareket takdir topladı.

2018 yılında Özel Halk Otobüsü ile sefer halindeyken kolu kırılan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför Muhammed Cin, bir örnek davranışa daha imza attı. 26 Kasım tarihinde Kümbet Mahallesi seferi sırasında motosikletli kuryenin kaza yaptığını gören Muhammed Cin, otobüsü durdurarak yardım etti. Motosikletin altında kalan kuryeyi bulunduğu yerden çıkaran Muhammed Cin, kuryeyi otobüsün içerisine aldı. Kıyafetleri çamur olan kurye oturmayı reddedince ikna eden Cin, kuryenin şoku atlatmasını bekledi. 112’yi arayarak ambulans çağıran duyarlı şoförün hareketi izleyenlerden takdir topladı. Otobüs şoförünün içeride yolcu bulunmasına rağmen yaptığı duyarlı davranış, halk otobüsünde bulunan kameralara yansıdı.

Kaza anını anlatan Halk Otobüsü şoförü Muhammed Cin, “Ayın 26’sında 22.45 Kümbet seferine çıktım. Yolda ilerlerken motosikletli kuryenin kaza yaptığını gördüm. Motorun altında kalmıştı eli, yüzü patlamıştı. Kar da yağmaya başlamıştı. İnsanlık namına durdum ve yardım etmeye çalıştım. Otobüste bir yolcu daha vardı yardım etti. Motosikleti kuryenin üstünden kaldırdık. Her yeri çamur olmuştu, hava da çok soğuktu, ıslanmıştı. İnsanlık namına otobüse oturttum, ambulansı aradım. Arkadaş otobüs kirlenecek diye aşağı indi, otobüsün kendisinden önemli olmadığını, önemli olanın sağlığı olduğunu söyledim. Otobüse oturmasını söyledim. Yaralı bir şekilde otobüse oturttum, ambulans geldi. Hastamızı ambulansa teslim ettik. Daha sonra ben seferime devam ettim” dedi.

Daha önce de yaptığı örnek davranıştan dolayı yılın kaptanı seçilen Muhammed Cin, “Birkaç sefer daha başıma böyle şeyler geldi. İnsanlık namına yardım ettim. Birbirimize yardımcı olmak hepimizin görevi. 2018 yılında da yılın kaptanı ödülü aldım. Bütün vatandaşların da böyle duyarlı olmasını isterim. Ben üstüme düşeni yaptım, herkesi de iyiliğe davet ediyorum” şeklinde konuştu.