Otobüse tutunarak paten kayan 3 kişiye işlem yapıldı
Kayseri'de trafik ekipleri, otobüs arkasına tutunarak paten kayan 3 kişiye idari para cezası kesti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; halk otobüsü arkasına asılıp paten kayan 3 kişiyi vatandaşlardan gelen görüntüler üzerine tespit etti.
Patenciler, trafikte can ve mal güvenliği tehlikeye atmak suçundan idari para cezasına çarptırıldı.
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