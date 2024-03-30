Otobüse tutunarak paten kayan 3 kişiye işlem yapıldı

Kayseri'de trafik ekipleri, otobüs arkasına tutunarak paten kayan 3 kişiye idari para cezası kesti.

Otobüse tutunarak paten kayan 3 kişiye işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; halk otobüsü arkasına asılıp paten kayan 3 kişiyi vatandaşlardan gelen görüntüler üzerine tespit etti.
Patenciler, trafikte can ve mal güvenliği tehlikeye atmak suçundan idari para cezasına çarptırıldı.

1ha

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