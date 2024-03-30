Kendini polis olarak tanıtıp yaşlı adamı dolandıran kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri, kendisini polis olarak tanıtıp 70 yaşındaki vatandaşın 560 bin liralık ziynetini dolandıran şahsı yakaladı. Dolandırıcı şahıs, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 70 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtıp 560 bin lira değerinde ziynet eşyalarına dolandırması üzerine harekete geçti;
178 saatlik kamera kayıtları sonucu kimliği tespit edilen şahıs, saklandığı adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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