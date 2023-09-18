Otomobil bahçeye girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçeye girdi.

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  • 18.09.2023 09:32
  • Güncelleme: 18.09.2023 13:02
Otomobil bahçeye girdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçeye girdi.

Edinilen bilgiye göre Aşık Veysel Bulvarı üzerinde 34 AGG 239 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye girdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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