Otomobil yola fırlayan katıra çarptı: 2 yaralı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yola fırlayan katıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
- 16.08.2023 22:49
- Güncelleme: 17.08.2023 09:53
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yola fırlayan katıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Maden Mansurlu yolunda meydana gelen kazada, seyir halinde olan otomobil, yola aniden fırlayan katıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yola fırlayan katır da kazada telef oldu.
İHA
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