Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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  • 09.12.2023 22:52
  • Güncelleme: 10.12.2023 05:27
Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu Erkilet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde, M.U. idaresindeki 38 ACG 847 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeki bisikletliye çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.U. ise sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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