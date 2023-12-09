Hamama giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ailesiyle birlikte hamama giden 8 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesi ve hamam görevlileri tarafından kurtarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi’nde bulunan bir hamama ailesi ile birlikte gelen E.T. (8), boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesi ve hamam görevlileri tarafından kurtarılarak ilk tedavisi yapılan E.T., çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri hamamda inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.