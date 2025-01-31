Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Kayseri'de meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İ.P. (28), F.O. (72) isimli yayaya çarptı. F.O. kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Kaza, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Bulvarı Baruthane Sokak civarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü İ.P. (28) direksiyon hakimiyetini kaybederek F.O.’ya (72) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından F.O.’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. F.O.’nu cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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