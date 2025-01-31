Yahyalı'ya Katı Atık Aktarma İstasyonu kuruldu

Yahyalı Belediyesi’nin hayata geçireceği bu proje sayesinde; ilçede toplanan katı atıklar, uygun şartlarda Kayseri’deki düzenli depolama sahasına taşınacak. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçilecek hem de atık yönetimi daha verimli hale getirilecek. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“İlçemiz için önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. Katı atıkların düzenli bir şekilde taşınması, çevremizin korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu istasyon, hem çevremizi temiz tutmamıza hem de atık yönetimini daha sistemli hale getirmemize katkı sağlayacak. Daha temiz bir çevre daha temiz bir Yahyalı için, şu anda çöp transfer merkezimizin yanındayız. Bu ilçe için her türlü fedakarlıklarla çalışan ekibime teşekkür ediyorum. Temizlik işleri müdürlüğümüzde yaklaşık 42 personelimiz çalışıyor, 5 büyük ve 5 küçük hacimli araçlarımızla çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Çekici ve semi-treyleri ilçemize vermiş oldu. Burada küçük hacimli araçlarla topladığımız günlük yaklaşık 50-60 ton arası çöpleri buradaki transfer istasyonumuza getireceğiz. Biriken atıklar buradan semi-treyler ile Kayseri’ye göndereceğiz. Metan gazı üreten vahşi depolama sisteminden bu konforlu sisteme geçmiş olduk. Bu konuda yardımcı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çevre yönetimine teşekkür ediyorum. Onların yapmış olduğu proje ile hayata geçmiş oldu. Çöp konteyneri almak için yaklaşık 1 milyon 600 bin tl gibi bir rakamı Çevre yönetimi genel müdürlüğümüz göndermiş oldu. İlgi ve alakasını esirgemeyen tüm Milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Az maliyet çok faaliyet diyerek yapmış olduğumuz bir güzellik çöp transfer istasyonumuz Yahyalımıza hayırlı olsun. Hemşehrilerimizden istirhamım çöplerini çöp konteynerlerinin dışına koymasınlar bizlere yardımcı olsunlar, bu ilçe hepimizin geleceğimize iyi bir Yahyalı iyi bir çevre bırakmak istiyorsak bu çağrımıza kulak verin.”

Bölge halkı, istasyon sayesinde daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşacaklarını belirterek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun düzenli olarak işletileceği ve atık yönetiminde modern yöntemlerin kullanılacağı ifade edildi.