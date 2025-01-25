ÖTV'siz Araç Alımı Limiti Arttı: Piyasa Canlanacak

Artan Limit ve Alternatifler

Ahmet Yurtlu, "Geçen yıl 1 milyon 604 bin lira olan indirim bu yıl 2 milyon 290 bin TL'ye yükseltildi. Bu güncelleme vatandaşın beklentilerini karşılayacak ve daha fazla araba seçeneğine ulaşmalarını sağlayacak," dedi. 1.6 motorun altındaki araçlarda alternatiflerin arttığını belirten Yurtlu, "5 marka ve 10 model gibi çeşitli seçenekler mevcut. Bu durum piyasada bir sirkülasyon yaratacak," ifadelerini kullandı.

İkinci El Piyasa Hareketlenmesi

Yurtlu, ÖTV’siz araç alımının ikinci el araç piyasasını da canlandıracağını söyledi. "Sıfır araç alanların yüzde 90’ının ikinci el aracı olduğu için, sıfır satışlar ikinci el piyasasını da hareketlendirecek. Oranlar makul seviyeye geldi. 2 milyon 290 bin TL uygun bir fiyat," dedi.

Suistimalin Önüne Geçiliyor

Yurtlu, engelli araç indiriminin suistimal edilmesini önlemek için satış süresinin 10 yıla çıkarıldığını belirtti. "Bu durum vatandaşlar için dezavantaj gibi görünse de, suistimalleri engellemek adına doğru bir karar oldu. Engelli ve gerçekten ihtiyacı olan kişilere hitap edecek. Bandrolden muaf olmaları da ek fayda sağlayacak," dedi.

Galerici Ahmet Yurtlu, bu düzenlemelerin araç piyasasını hareketlendireceğine inandığını belirterek, "ÖTV’siz araçların satış süresinin uzaması suistimal ve rant olayını yok edecek," diye ekledi.