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  • Özdağ'dan ağır itham: 'Kayseri İl Emniyet Müdürünü Türk Milletine şikayet ediyorum'

Özdağ'dan ağır itham: 'Kayseri İl Emniyet Müdürünü Türk Milletine şikayet ediyorum'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Tutuklanmam için sahte rapor düzenleyip 35 dakikada yollayan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 17 gündür 4 sayfalık tutanağı yollamıyor. Kayseri İl Emniyet Müdürü'nü Türk Milletine şikayet ediyorum' dedi.

Özdağ'dan ağır itham: 'Kayseri İl Emniyet Müdürünü Türk Milletine şikayet ediyorum'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün 30 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki olaylarla ilgili hazırlanan tutanağı İstanbul Başsavcılığı’na göndermediğini iddia etti. Özdağ, “İddianamenin yayınlanması için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün 30 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki olaylar ile ilgili 2 Temmuz 2024 gecesi tutanağın Kayseri’den İstanbul’a gelmesi gerekiyor. İstanbul Başsavcılığı bu tutanağı, avukatlarımın talebi üzerine isteyeli 17 gün oldu. Tutuklanmam için sahte rapor düzenleyip 35 dakikada yollayan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 17 gündür 4 sayfalık tutanağı yollamıyor. Bu mu Türk polisliği? Bu mu devlet güvenlik gücü olmak? Kayseri İl Emniyet Müdürü’nü Türk Milletine şikâyet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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