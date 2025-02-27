Özdemir, Türkiye ve Azerbaycan Arasında Doğal Gaz İş Birliği Anlaşması Görüşmesinde konuştu

Özdemir, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "tek millet iki devlet" anlayışıyla her geçen gün daha da ileriye taşındığını vurguladı. İki ülke arasındaki enerji iş birliğinin 1990'lı yıllardan itibaren derinleştiğini ve stratejik bir anlam kazandığını belirtti. Özdemir, 2018 yılında faaliyete başlayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 sahasından çıkarılan doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşındığını ifade etti.

TANAP'ın yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve bu kapasitenin 31 milyar metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini söyleyen Özdemir, 2023 yılında TANAP üzerinden Türkiye'ye 10,2 milyar, Avrupa'ya ise 12 milyar metreküp doğal gaz akışı sağlandığını belirtti. Özdemir, TANAP'ın Avrupa'nın enerji arzı çeşitliliği ve güvenliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji arzı güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Özdemir, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin küresel enerji bağımsızlığı, arz güvenliği ve ekonomik rekabet anlamında jeopolitik avantajlar sağladığını belirtti. Özdemir, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Türk devletlerinin küresel ve bölgesel enerji denkleminin en belirleyici unsuru haline geleceğini söyledi.

Özdemir, Türk Dünyası'nın ortak savunma anlayışı geliştirmesi ve ortak bir ordu kurmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin kendi aralarındaki ticareti artırmaları ve ortak pazar kurmaları gerektiğini belirtti. Özdemir, Türk Devletleri'nin ortak diaspora kurmalarının da öncelikli eylemler arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda, ilgili anlaşmaya MHP olarak olumlu yönde oy vereceklerini belirten Özdemir, Hocalı Soykırımı'nda şehit olan soydaşlarını rahmetle andı ve Gazi Meclisi sevgi ve saygıyla selamladı.