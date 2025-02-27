Hüseyin Okandan, AK Parti 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla hazırlanan video klip gösterildi. Erdoğan, il başkanlarına hitap ederek, 8. Olağan Kongre sürecinin siyasette ve Türkiye’nin geleceğinde yeni kapılar açacağını belirtti. Erdoğan, “Önümüzdeki dönem partimiz, ittifakımız, iktidarımız ve ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır” dedi. Ayrıca, istişare ve ortak aklı siyasetin merkezine yerleştirmiş bir kadro olduklarını vurguladı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 14. seneidevriyesinde rahmetle andı.

Toplantıda, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Erdoğan’a, mazbatası AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş tarafından takdim edildi.

Toplantıya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

Toplantının ardından, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara’da bakanlar ve bürokratlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz’ı ziyaret ederek Kayseri’ye hizmetleri ve destekleri için teşekkürlerini ilettiler.

Toplantıda ayrıca, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile görüşmeler yapıldı.