Başkan Palancıoğlu'ndan Büyükbürüngüz'e teknik gezi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Büyükbürüngüz Mahallesi’ne teknik gezi düzenleyerek mahallede yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları yerinde inceledi.

Yeraltı şehirlerinin, taş yapılarının olduğu, eski, kadim, tarihi mahalle olarak bahsettiği Büyükbürüngüz Mahallesi’nde, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“ Büyükbürüngüz Mahallemizdeyiz. Eski, kadim, tarihi bir mahalle. Yeraltı şehrinin olduğu, taş yapıların olduğu güzel bir mahallemizdeyiz. Büyükbürüngüzlülerin büyük bir kısmı İstanbul Beşiktaş’ta yaşıyor. Yazları buraya geliyorlar, mahallelerine sahip çıkıyorlar. Özellikle geçen yıllardan beri borular değişerek içme suyu hattı yenilendi KASKİ tarafından. Kanalizasyon hattı yenileniyor; teşekkür ediyoruz. Elektrik idaremiz ve Kayserigaz tarafından hem elektrik hem de gazla ilgili ihtiyaçlar karşılanıyor. Doğalgaz ilk defa mahallemize gelmiş oldu. Mahallemizin yüzde 70’i doğalgaza kavuştu. İnşallah geri kalanını da yapmak için uğraşıyoruz. Biz de altyapı çalışmaları biten alanlarda kilit parke ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. Şu anda tam 4 kilometrelik kilit parke çalışması tamamlandı. İnşallah 4 kilometrelik asfalt çalışmasını da yapacağız. Dolayısıyla mahallemizin altyapısı, yolları ve kaldırımları komple yenilenmiş olacak. Mahallemize hayırlı olsun diyoruz. Muhtarımız ihtiyaçları bildirdikçe mahallemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gerçekten güzel bir mahalle, eski bir mahalle. İnşallah tamamlandıktan sonra herkesi Büyükbürüngüz’e çay içmeye bekliyoruz.”