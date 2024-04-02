Palancıoğlu 111 bin 300 oy aldı
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki ikinci dönemine 111 bin 300 oy alarak yeniden başladı.
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki ikinci dönemine 111 bin 300 oy alarak yeniden başladı.
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Melikgazi ilçesindeki oy oranları şu şekilde:
"AK Parti’nin Adayı Mustafa Palancıoğlu 111 bin 300 oy, Yeniden Refah Partisi’nin Adayı Ahmet Taylan 59 bin 813 oy, İYİ Parti’nin Adayı Sedat Kılınç 43 bin 413 oy, CHP’nin Adayı Özgür Alçı 43 bin 419 oy."
Haber Merkezi