Palancıoğlu 111 bin 300 oy aldı

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki ikinci dönemine 111 bin 300 oy alarak yeniden başladı.

Palancıoğlu 111 bin 300 oy aldı
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki ikinci dönemine 111 bin 300 oy alarak yeniden başladı.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Melikgazi ilçesindeki oy oranları şu şekilde:

"AK Parti’nin Adayı Mustafa Palancıoğlu 111 bin 300 oy, Yeniden Refah Partisi’nin Adayı Ahmet Taylan 59 bin 813 oy, İYİ Parti’nin Adayı Sedat Kılınç 43 bin 413 oy, CHP’nin Adayı Özgür Alçı 43 bin 419 oy."

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yeşilhisar'da İYİ Parti'nin Adayı Karagöz seçim sonuçlarına itiraz etti
Yeşilhisar’da İYİ Parti’nin Adayı Karagöz seçim sonuçlarına itiraz etti
Türkiye'nin Yükselen Enerjisi 43 Yaşında
Türkiye'nin Yükselen Enerjisi 43 Yaşında
Kayseri'nin bu ilçesinde hiçbir Belediye Başkanı iki dönem başkanlık yapamıyor
Kayseri'nin bu ilçesinde hiçbir Belediye Başkanı iki dönem başkanlık yapamıyor
Gazze'yi unutmayın!
Gazze’yi unutmayın!
Gazze Batının Müslümanlaşmasını hızlandıracak
Gazze Batının Müslümanlaşmasını hızlandıracak
Akkışla'da CHP dönemi
Akkışla’da CHP dönemi