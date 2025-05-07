Başkan Büyükkılıç: 'Trafikte uyduğumuz her kural, bir hayat demektir'

Her yıl 3-9 Mayıs tarihlerinde, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlayan etkinliklerin yer aldığı Trafik Haftası, bu yılda Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı.

Etkinlik açılışına Vali Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile il protokolü eşliğinde katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Trafik Haftası’na yönelik yaptığı değerlendirmede, “Çocuklarımıza, gençlerimize ve sürücülerimize trafikte kurallara uymanın hayati önemini anlatmak adına farkındalık oluşturduk. Unutmayalım, trafikte uyduğumuz her kural belki de bir hayat demek” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Etkinlikte Spor Yaptı

Vali Çiçek ile birlikte Trafik Haftası etkinlik programının açılışını kurdele keserek başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, etkinlikler kapsamında çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlarla bir araya gelerek, spor yaptı, trafikteki uygulamalar ve kurallar hakkında yapılan gösteriler ile halk oyunlarını izledi, etkinliklere katıldı, fotoğraf çekindi.

Büyükşehir İtfaiyesi de Stant Kurdu

Büyük ilgi ile karşılaşan etkinliklerin yer aldığı programda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın standı ile de ziyaretçilere hizmet verdi. Stantta broşürler ve kullanılan malzemeler ile faaliyetler ve uygulamalar hakkında vatandaşlar bilgilendirilirken, hafta kutlamaları çerçevesinde ilgili kurumlar da çeşitli tanıtım ve farkındalık çalışmalarıyla halkı bilinçlendirdi.