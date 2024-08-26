Dolar ve Euro yatırımcıları nelere dikkat etmeli?

Yatırım yapan kişiler hem döviz hem de altın piyasasını takip etmeye devam ediyor. Dolar ve euro ise hafta başına düşüşle başladı. Ekonomist Ömer Uzunoğlu yaptığı açıklamada, “Dolar ve euro hafta başına düşüşle başladı. Son 6 buçuk ayda yaklaşık bin 500 lira civarında dolarda bir değer kazanımı oldu. Aynı oran euroda da geçerli. Tahminim yıl sonuna kadar kesinlikle sıcak paranın Türkiye’ye gelmesi nedeniyle daha da devamı açısından hükümet dövizi baskı altında tutacak. Dolar ve Euro’da belli bir artış beklemiyorum. Döviz yatırımcılarının bu yıl dövizde bir veri elde edemeyeceklerini net olarak ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

Vatandaş Ayhan Saner, “Yatırım yapacak olduğumda dolar ve euro değil altın alıyorum. Dövizin dış devletlere hizmet olduğunu düşünüyorum. Türk parası geçerli olsun istiyorum” diye konuştu.

Vatandaş Hami Kalan ise, “Dövize değil altına yatırım yapıyorum çünkü döviz inişli çıkışlı ama altın uzun vadeli bir yatırım” dedi.