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  • Özgür Özel''in boykot kininin sebebi ne? : 'Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın'

Özgür Özel''in boykot kininin sebebi ne? : 'Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın'

Daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarına yönelik boykot tehdidinde bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şimdi de Kayseri merkezli Kilim Mobilya'ya doğrudan isim vererek yeni bir boykot çağrısında bulundu.

Özgür Özel''in boykot kininin sebebi ne? : 'Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın'

Özel, Kilim Mobilya'nın, hükümete yakın medya kuruluşlarına reklam vererek, bu yayınları desteklediğini iddia etti.

Özel, "Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa, o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın" diyerek, şirketin politikalarını eleştirdi ve destekleyici reklam verenleri hedef aldı.

Bu açıklamalar, farklı bakış açılarına sahip kesimler arasında tartışmalara yol açarken, medya özgürlüğü ve ticari ilişkiler üzerine de fikir alışverişine neden oldu. Özel’in boykot çağrısının ne kadar etkili olacağı merakla bekleniyor.

Haber Merkezi

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