Alpaslan Baki Ertekin'den Veda: 'Başarı Hikayemiz 13 Bin Kişinin Eseridir'

KGC’de düzenlenen programa, Ertekin'in yanı sıra KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı. Kösedağ, Ertekin’e 7 yıllık hizmet süresi boyunca Kayseri medyasıyla olan yakın ilişkisinden ötürü teşekkür ederek, onun Kayseri ekonomisine yaptığı katkıları takdir etti.

Alpaslan Baki Ertekin, 7 yıl 3 aylık görev süresini değerlendirirken, "Geldim ki arkadaşlarıma Allah’a ısmarladık demek istiyorum," dedi. Ekip arkadaşlarıyla birlikte bir "başarı hikayesi" yazdıklarına inandığını belirten Ertekin, bu başarıların ardındaki 13 bin çalışanı öne çıkardı. "Gece-gündüz çalışan, efor gösteren ekip arkadaşlarımın geçmişte insiyatif kullanmalarına izin verilmezken, son 7 yılda bu özgürlüğü elde edebilmeleri işleri benimsemelerini sağladı," dedi.

Son olarak, "Bir başarı hikayesi yazmaya gelmiştik ve arkadaşlarım burada son 7 yılda tarih yazdılar," şeklinde konuşarak, ekip arkadaşlarına olan minnetini ifade etti. Ertekin, ayrıca görevi devralan yeni CEO’nun daha güncel bilgilerle basın mensuplarına yanıt verebileceğini kaydetti.