Elitaş'tan Özel'e: 'Danışmanlarını derhal değiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8'inci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirmek ve bir dizi açılışı yapmak için Kayseri'ye geldi. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş; "Ana muhalefet partisinin bir genel başkanı var. 7 Aralık tarihinde kalktı dedi ki; 'Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin bekası huzuru için Esed ile tekrar görüşün' dedi. Bir buçuk yıl önce bu seçmen Suriye'deki olayları gördü. dünya liderine, geleceği okuyabilen artık başkalarının talimatıyla değil, bu coğrafyada olabilecek bir şey varsa, Recep Tayyip Erdoğan ne der, Türkiye ne der diye bir algı oluşturmasının sonucunda; vatandaşımız 14-28 Mayıs tarihinde sandıkta gitti. Anasının ak sütü gibi oyunu verdi, getirdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının söylediği günden yani Esed'le görüşün diye tavsiyede bulunduğu günden bir gün sonra esed pılıyı pırtıyı topladı, ülkesini terk etti. İşte aradaki fark bu. Milletin gözü, milletin terazisi ile ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Özgür Özel'in bakış açısının nerede olduğunu görüyoruz. Ya Allah aşkına Sayın Özgür Özel hiç dış politika danışmanın yok mu. Hiç dış politika uzmanın yok mu. Sana Suriye'deki gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri anlatacak hiç mi yol arkadaşın yok. Eğer yol arkadaşların varsa sana gerçekleri anlatmıyorlarsa veya kataraktlı bir şekilde at gözlüğü takıyorlarsa, birlikte görev yaptığımız dönemde seni tanıyan biri olarak tavsiye ediyorum ve diyorum ki; eğer sana bu yolu gösteremedilerse derhal ama derhal o danışmanlarını değiştir. Çünkü onlar sana yanlış yol gösteriyorlar. Eğer ekonomi ile ilgili danışmanların Türkiye'deki geleceği, Türkiye ekonomisinin bu süreç içerisindeki yaptığı meseleyi iyi tahlil edemiyorlarsa; başlarında profesör, ekonomist, iktisatçı diye yazan danışmanların sana doğruları söylemiyorlarsa ne olur Sayın Özel o danışmanlarında değiştir. Çünkü bu ülkenin gerçekten demokrasi için özellikle olmazsa olmazımız muhalefete ihtiyacı var. Iyi bir muhalefete ihtiyacımız var. Ama o muhalefet partisinin genel başkanı sanki müsameredeymiş gibi cebinden kırmızı kart çıkararak ben sana kırmızı kart gösteriyorum diye olmaz" ifadelerini kullandı.

'22 YILDIR MUHALEFET BOŞLUĞU ÇEKTİK'

Genel Başkan Vekili Elitaş; Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesini daha ileri taşımak istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu; "Suriye'deki gelişmeler konusunda Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sonuçlarının Türkiye üzerinde ne gibi etki yapacağı konusunda ekonomi ile ilgili durum ve Balkanlar'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler konusunda fikir üretip, birlikte hareket etme kabiliyetini gösterebilecek, samimi bir şekilde neler olduğunu ifade edebilecek ana muhalefet partisine ihtiyacımız var. Ama maalesef görüyorum, üzülüyorum, 2002 tarihinden itibaren parlamentoda uzun süre görev yapmış bir milletvekili olarak diyorum ki biz 22 yıldır muhalefet boşluğu çektik. Ama ne olur şimdi muhalefet boşluğunu ortadan kaldırıp bizim birlikte Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesini daha da ileriye götürebilmek için gayret gösterin, yardım edin diyoruz."