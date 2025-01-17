Özhaseki ve Çelik AK Parti Genel Merkez Üst Kurul Delegesi oldu
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın atanmasının ardından yönetim kurulu belli oldu. Genel Merkez Üst Kurul Delege Adayları asıl listede de Mehmet Özhaseki, Mustafa Çelik ve Taner Yıldız yer aldı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak geçtiğimiz günlerde Hüseyin Okandan atandı. Okandan’ın atanması sonrasında AK Parti’de yeni yönetim kurulu belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı iken görevinden affını isteyen Mehmet Özhaseki’nin de listede yer alması dikkat çekti. Özhaseki ilep beraber Genel Merkez Üst Kurul Delege listesinde Taner Yıldız ve Mustafa Çelik de yer aldı.
Genel Merkez Üst Kurul Delege Adayları asıl: Hüseyin Okandan, Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Fatih Üzüm, Meral Koşar, Hayri Danacı, Memduh Büyükkılıç, Mustafa Çelik, Zerrin Arslan, Tayyar Şahin, Hacı Mustafa Palancıoğlu, Selçuk Melekoğlu, Ahmet Çolakbayrakdar, Mustafa Kiraz, Mustafa Yalçın, Mehmet Toker, Adem Şengül, Adem Sarıçiçek, Esat Öztürk, Yıldıray Hakkı Koç, Mehmet Koç, Mustafa İlmek.
Genel Merkez Üst Kurul Delege Adayları yedek ise; Ahmet Çalışkan, Turgut Koç, Hasan Bedirhanbeyoğlu, Halil Taşyapan, İbrahim Özkurt, Yasin Mutlu, Bilal Özdoğan, Hulusi Kara, Kemal Korkmaz Yiğit, Halil Ufuk Burak, Kemal Dumlu olarak belirlendi.