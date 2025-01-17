AK Parti Kayseri'de Yönetim Kurulu belli oldu
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın atanmasının ardından yönetim kurulu belli oldu. Genel Merkez Üst Kurul Delege Adayları Asıl listede Mehmet Özhaseki, Mustafa Çelik ve Taner Yıldız da yer aldı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak geçtiğimiz günlerde Hüseyin Okandan atandı. Okandan’ın atanması sonrasında AK Parti’de yeni yönetim kurulu belirlendi.
İl Yönetim Kurulu Üyesi adayları; Hüseyin Okandan, Abdülaziz Duygun, Ahmet Canleblebici, Ahmet Sarıkaya, Ahmet Yurtlu, Atalay Akın Aktürk, Atilla Bilici, Betül Öner, Burak Ortaköylüoğlu, Durdu Mehmet Yalçın, Elif Demirok Pınar, Emre Çingilioğlu, Fatih Arpacıktaş, Fatih Okumuşer, Fatma Kabak, Furkan Mert Şimşek, Hasan Köse, Hatice Bacanak Kevseroğlu, Hazar Aksoy, İsmail Arslan, Kadir Saçcıoğlu, Kübra Hasnalcı, Mahmut Ulaş, Mehmet Efe, Melik Ademoğlu, Muammer Topsakal, Muhittin Umaç, Mustafa Ekici, Mustafa Öğütlü, Mustafa Tevfik Kürtüncü, Nuri Çetinçağlar, Oğuz Kılınç, Osman Özmen, Ömür Turgut, Salih Bozdağ, Seda Kaplan, Selahattin Kılıç, Selami Özışık, Selma Kocaoğlu, Selman Baktır, Sevda Umaç, Sinan Kurt, Şerife Ünal, Şeyma Sarıkaya, Talha Büyükyıldız, Tülay Yeşil, Volkan Özkan, Yavuz Karaçavuş, Yusuf Özdamar, Yüksel İlbasmış.
Yedek olarak belirlenen isimler; Abidin Sezgin, Mehmet Berk Soykarafakılı, Fatma Zeynep Memiş, Furkan Boduroğlu, Mehmet Çepni, Kamil Benk, Özgür Özuzun, Yasin Çalışkan, Akif Kahveci, Fatma Yalçıntaş, Mahmut Yazırdağ, Oğuz Canbolat, İbrahim Seçilir, Adnan Conağası, Mükremin Çelik, Osman Atıcı, Nadire Erdoğan Arık, Kalender Allı, Nezihe Fazlıoğlu, Merve Karaca, İhsan Gülderdi, Mehmet Fatih Yüksel, İbrahim Değirmenci, Akif Kahveci, Melda Kuş.
İl Disiplin Kurulu Üyeleri asıl liste; Erkan Bulut, Davut Tarhan, Mustafa Oğuzönder, Fatih Ateş ve Cihan Çiftlikçioğlu. Yedek; Ahmet Ketenci, Turgut Çarboğa, Hasan Tarık Kayhan, Mehmet Fatih Ögel, Hidayet Alan.
İl Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Adayları asıl; Osman Can Okutan, Mahmut Kınık, Nasip Aksoy. Yedek; Ahmet Büyüknalbant, Gökberk Yılmaz, Mert Hakan Akdoğan.
Genel Merkez Üst Kurul Delege Adayları asıl: Hüseyin Okandan, Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Fatih Üzüm, Meral Koşar, Hayri Danacı, Memduh Büyükkılıç, Mustafa Çelik, Zerrin Arslan, Tayyar Şahin, Hacı Mustafa Palancıoğlu, Selçuk Melekoğlu, Ahmet Çolakbayrakdar, Mustafa Kiraz, Mustafa Yalçın, Mehmet Toker, Adem Şengül, Adem Sarıçiçek, Esat Öztürk, Yıldıray Hakkı Koç, Mehmet Koç, Mustafa İlmek.
Genel Merkez Üst Kurul Delege Adayları yedek ise; Ahmet Çalışkan, Turgut Koç, Hasan Bedirhanbeyoğlu, Halil Taşyapan, İbrahim Özkurt, Yasin Mutlu, Bilal Özdoğan, Hulusi Kara, Kemal Korkmaz Yiğit, Halil Ufuk Burak, Kemal Dumlu olarak belirlendi.