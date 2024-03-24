Özkırış'tan 'soğuk hava deposu' projesi

Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Soğuk Hava Deposu Projesi’nin, tarım ve gıda güvenliğine katkı Sağlayacağını söyledi.

Kayseri’nin tarım ve gıda sektöründe daha sağlıklı ve güvenilir bir altyapıya sahip olması için adımlar atan Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şehre yapılacak olan soğuk hava deposu projesini duyurdu. Özkırış, bu projeyle şehrin tarım ürünlerinin depolanması ve muhafazası için modern ve etkili bir altyapı oluşturacaklarını belirtti. Soğuk hava depoları, çiftçilerin ürünlerini daha uzun süre saklayabilmesini ve pazarlama imkanlarını artırarak gelirlerini yükseltmelerine yardımcı olacak.

Ayrıca, bu depoların şehirdeki gıda güvenliğini de artıracağını vurgulayan Özkırış, taze ve kaliteli tarım ürünlerinin daha uzun süre raflarda kalmasını sağlayarak tüketicilere sağlıklı bir beslenme imkanı sunacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın liderliğinde oluşacak belediye yönetimi, soğuk hava depoları projesiyle şehrin tarım sektörünü destekleyerek çiftçilerin rekabet gücünü artırmayı ve şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın bu önemli projesi, şehrin tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilir bir gelişim sağlayarak hem çiftçilerin hem de tüketicilerin yaşam kalitesini artıracak.