Özkırış'tan başıboş hayvanlara 'barınak' ve 'sahiplendirme' projesi

Kayseri’nin sevilen isimlerinden Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şehrin karşı karşıya olduğu başıboş köpek sorununa çözüm getirmek için adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Özkırış, başıboş köpeklerin kontrol altına alınması ve şehirde yaşayanların güvenliğinin sağlanması için kapsamlı bir planı hayata geçirecek.

Artan başıboş köpek sayısı ve Kayseri halkının güvenlik endişesi sorunun çözümü için harekete geçen Prof. Dr. Abdullah Özkırış, "Başkanlık dönemimizde başıboş köpek sorununa köklü bir çözüm getireceğiz. Hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de hayvan hakları göz önünde bulundurularak etkili bir strateji uygulayacağız" dedi.

Özkırış’ın liderliğindeki belediye yönetimi, başıboş köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve barınaklarda bakımının sağlanması gibi önlemleri içeren kapsamlı bir programı hayata geçirecek. Ayrıca, köpek sahiplendirme kampanyaları düzenleyerek, sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam şansı bulmasını sağlayacaklar.

Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın başıboş köpek sorununu çözmek için ortaya koyduğu bu proje, şehrin daha güvenli ve insan odaklı bir yer haline gelmesine katkı sağlayacak. Kayseri halkı, Özkırış’ın liderliğindeki belediye yönetiminin şehirdeki sorunlara etkili çözümler getireceğine olan güvenlerini dile getiriyor.